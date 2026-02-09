Rapçi Uzi şeytan iddiasına sinirlendi: Malatyalıyım ulan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rap müziğin güçlü isimlerinden Uzi, sosyal medyaya ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

"UZİ ŞEYTANA TAPIYOR"

Ünlü şarkıcıyla ilgili “Şeytana tapıyorlar” söylentileri ortaya atıldı.

"MALATYALIYIM LAN"

Instagram'da aktif olan Uzi, bu iddiaya sayfasından cevap verdi. Rapçi Uzi, kendisi hakkında “Şeytana tapıyorlar” iddiasında bulunan bir kişiye yanıt verdi: “Lan ben Malatyalıyım"

Açıklamasının sonunda küfür de eden Uzi, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü rapçiye yorum yağdı.