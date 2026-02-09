Serenay Aktaş sevgili açıklamasıyla yeniden gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Serenay Aktaş, aşk hayatıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi.

"HEM YERLİ HEM YABANCI"

Aktaş'ın eski bir videosu da gündeme geldi. Burada ünlü ismin, özellikle "Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim." sözleri öne çıktı.

"YAŞ MESELESİYDİ"

Aktaş, sözlerinin kesilip yayılmasından rahatsız duyduğunu ifade ederek isyan etti. Aktaş, "Kesip servis ediyorlar ki ilginizi çeksin kafadan kurun. Yaş meselesiydi orada arkadaşlar, kendimden yaşça küçük biriyle olmuyor mantık olarak diyorum. Aydınlanalım kurmayalım. Bir ton derdimiz var." dedi.

Aktaş, şunları söylemişti:

"Son sevgilim İtalyan'dı, ondan önce Portekizli, Alman vardı. Biri reklamlarda oynayan çikolata erkeklerdendi. Onlardan sonra yerli erkeklere bakınca, dış görünüş olarak, yabancılara göre 'daha düşüktü' diyeyim."