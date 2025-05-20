Haber Merkezi
Yayınlandığı dönemin efsane yarışması İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş uzun zamandır ortalıkta yoktu.
Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlayan fenomen yarışma İşte Benim Stilim yarışması reytingler istenen seviyeye ulaşamayınca eski sezonlardan iki popüler yarışmacının programa döneceği açıklanmıştı. Programa dönen isimler Ayşenur Balcı ve Emel Özkızıltaş oldu.
KİMSE TANIYAMADI
Emel Özkızıltaş'ın yarışmaya dahil olması izleyenleri şaşırtırken ünlü ismin son hali gündem oldu. Emel Özkızıltaş'ı görenler tanımakta güçlük çekti.
Sosyal medyada Emel Özkızıltaş''ın son görüntüsüne yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış