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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Emel Özkızıltaş fenomen yarışmaya dahil oldu

Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Emel Özkızıltaş fenomen yarışmaya dahil oldu İşte Benim Stilim ile adını duyuran daha sonra da Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Emel Özkızıltaş, yeni bir projeye dahil oldu. Uzun zamandır ekranda olmayan fenomen son görüntüsüyle dikkat çekti.