Abone ol: Google News

Cem Bölükbaşı sevgilisi Cemre Baysel'in doğum gününü kutladı

Şu sıralar özel hayatlarıyla gündemde olan oyuncu Cemre Baysel'in doğum gününde sevgilisinden romantik paylaşım geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 08:34
Cem Bölükbaşı sevgilisi Cemre Baysel'in doğum gününü kutladı
  • Cem Bölükbaşı, sevgilisi Cemre Baysel'in doğum gününü Instagram'da romantik bir paylaşımla kutladı.
  • Cemre Baysel, dizi setinde büyük bir sürprizle karşılaştı ve doğum günü pastasıyla dikkat çekti.
  • Bölükbaşı, paylaşımında "Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Nice birlikte senelere" notunu ekledi.

Sevilen projelerden Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep'i canlandıran oyuncu Cemre Baysel, paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla konuşulan isimlerden.

PASTASI ŞAŞIRTTI

5 Şubat 1999 doğumlu Cemre Baysel'e dizi setinin çekimlerinde doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan oyuncu, doğum günü pastasıyla dikkat çekti.

SEVGİLİDEN DE PAYLAŞIM GELDİ

 27 yaşındaki Cem Bölükbaşı da sevgilisi Cemre Baysel'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Bölükbaşı, birlikte oldukları kareyi; ''Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Nice birlikte senelere'' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

Magazin Haberleri