Cem Bölükbaşı sevgilisi Cemre Baysel'in doğum gününü kutladı

Sevilen projelerden Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep'i canlandıran oyuncu Cemre Baysel, paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla konuşulan isimlerden.

PASTASI ŞAŞIRTTI

5 Şubat 1999 doğumlu Cemre Baysel'e dizi setinin çekimlerinde doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan oyuncu, doğum günü pastasıyla dikkat çekti.

SEVGİLİDEN DE PAYLAŞIM GELDİ

27 yaşındaki Cem Bölükbaşı da sevgilisi Cemre Baysel'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Bölükbaşı, birlikte oldukları kareyi; ''Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Nice birlikte senelere'' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.