Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz için para yağdırdı! Kardeşleri açıklama yaptı

Uzun zamandır annesi ve kardeşleriyle arası bozuk olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'den yeni haberler var.

Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yıllardır süren iş ilişkisini sonlandırmasının ardından aile içinde ve hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşamıştı. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları gibi sorunların ardından mahkemelik olan kardeşler, birbirine yaklaşmama ve iletişim kurmama kararı almıştı.

Ancak kardeşlerin bir kısmı, anne Kadriye Deniz'in durumu ağırlaşınca bir araya gelmeye karar verdi.

ANNESİNİN TEDAVİSİ İÇİN PARA YAĞDIRDI

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; durumu öğrenen Özcan Deniz'in, annesinin bakımı için milyonlarca lira gönderdiği öğrenildi. Para göndermekle yetinmeyen ünlü sanatçı, ardından annesinin kaldırıldığı hastaneyi arayıp durumunu sordu. Annesinin sağlık durumunun kötüleştiğini duyan Deniz, ikinci şoku da Kadriye Hanım'ın yanında kimsenin olmadığını öğrenmesiyle yaşadı.

İSTANBUL'A GETİRTTİ

Ünlü sanatçı hemen üç kız kardeşini Aydın'a gönderdi. Aydın'a varan Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap, ağabeylerini arayıp son durumu bildirdi. Özcan Deniz hemen harekete geçip, durumu ağır olan annesini İstanbul'a getirtti. Daha kapsamlı ve lüks bir özel hastaneye getirilen Kadriye Hanım hemen ameliyata alındı. Üç kız kardeş, ağabeylerinin "Annemin her şeyiyle ilgilenin" talimatı üzerine şimdi nöbetleşe hastanede kalmaya başladı.

"ÖZCAN BİZİM BABAMIZ"

Üç kız kardeş Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap, yaşadığı tüm kırgınlığa rağmen anneleri için seferberlik ilan eden ağabeyleri Özcan Deniz'e övgü yağdırdı: "Ağabeyim annemizin durumunun kötüye gittiğini öğrenince hemen devreye girdi. Bizi Aydın'a gönderdi. Annemi İstanbul'a getirtip en iyi bakımı almasını sağladı. Özcan ağabeyimiz sadece bizim kardeşimiz değil babamız, her şeyimiz. Kim dara düşerse ilk o koşar. Annemin her şeyiyle ilgileniyor Allah ondan razı olsun." dedi.