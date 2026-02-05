Icardi'nin sevgilisi China Suarez çocuk istiyor: Yeniden anne olacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından bir daha aşık olamaz denilen Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi, yaşadıklarını ve eski eşini çabuk unutarak herkesi şaşırtmıştı.

Boşanmanın ardından aşk hayatında yeni bir sayfa açarak kalbini China Suarez'e kaptırmıştı. Sahadaki başarısı kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Icardi, Suarez ile olan ilişkisi sayesinde hem mutluluğu hem de güveni yeniden bulmuştu.

Icardi ile evlenmesi beklenilen China Suarez, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EVLENMEK VE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Suarez, evliliğe artık daha yakın olduğunu söyleyerek, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ASLA AFFETMEM"

İhanet konusuna da değinen Suarez, "Eğer ortada kanıt varsa, asla affetmem." sözleriyle tavrını ortaya koydu.

Icardi'yle yaşadığı ilişki hakkında da konuşan China Suarez, "Birbirimize her şeyi gösteriyoruz. Eğer bu anlaşma bozulursa, ilişki de biter." dedi.