İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den evlilik açıklaması

Ekranların sevilen oyuncularından oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı.

Instagram hesaplarından sık sık aşklarını haykıran çift, önceki akşam birlikte görüntülendi.

EVLİLİK SORUSUNA CEVAP

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, gazetecilerin 'evlilik var mı?' sorusu üzerine, "İnşallah nasip kısmet" cevabını verdi. Ünlü çifte gazeteciler Seda Sayan'ın telefonlarında nasıl kayıtlı olduğunu da sordu.

"ANNEM ÇOK NUMARA DEĞİŞTİRİR"

Ünlü çiftten Oğulcan Engin, "Annem çok numara değiştirdiği için Seda diye kayıtlı" dedi.

Aynı soru, İlayda Alişan'a da soruldu. Ünlü oyuncu müstakbel kayınvalidesini 'Seda Hanım' diye kaydettiğini dile getirdi.