Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ile sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in son halini gösterdi.

Yayınlama Tarihi: 30.01.2026 12:04
  • Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in fotoğrafını paylaştı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Takipçileri, Kemal'in büyüdükçe babasına benzediğini belirtti.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, şimdi de oğlu Kemal ile gündeme geldi.

Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal, şimdilerde kocaman delikanlı oldu.

"BÜYÜDÜKÇE BABASINA BENZİYOR"

Cem Yılmaz'ın baba-oğul karesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 'Büyüdükçe babasına benziyor', 'tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında evlenmişti. Ünlü çift aynı yıl ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.

