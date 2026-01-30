Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, şimdi de oğlu Kemal ile gündeme geldi.

Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal, şimdilerde kocaman delikanlı oldu.

"BÜYÜDÜKÇE BABASINA BENZİYOR"

Cem Yılmaz'ın baba-oğul karesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 'Büyüdükçe babasına benziyor', 'tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında evlenmişti. Ünlü çift aynı yıl ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.