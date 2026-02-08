Tarkan'ın İstanbul konserlerinden aldığı ücret belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarkan, İstanbul'da konserlerine verdiği uzun aranın ardından yeniden başladı.

Tarkan, İstanbul’da vereceği 8 konserin ilkini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi.

Son konserinin ardından Tarkan, İstanbul'daki sevenleri için bir video yayınladı.

"BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ GİBİYİM"

Evine döndüğünü söyleyen Tarkan, “Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hala etkisi ve etkiniz altındayım.” diyerek yaşadığı duygusal boşluğu paylaştı.

"SİZİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM"

Konserlerde oluşan atmosferin hala aklından çıkmadığını dile getiren Tarkan, “Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi, gerçekten.” sözleriyle hayranlarına seslendi.

500 MİLYON TL'YE YAKIN GELİR

Toplam 10 gün süren konserleri yaklaşık 70 bin kişi izledi. Konserlerin bilet fiyatları 1500 TL ile 12 bin 600 TL arasında değişirken, localar 400 bin TL'den satışa sunuldu.

Organizasyonu kendi şirketi aracılığıyla gerçekleştiren Tarkan, tüm masraflar düşüldükten sonra bu 10 konserden yaklaşık 500 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.

350 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPTI

Megastar, toplam 23 farklı kostüm giydi ve organizasyonda yaklaşık 350 kişilik ekip görev yaptı.