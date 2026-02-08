Hakan Sabancı'dan yabancı modellere takip

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkı sona erdi.

Bu aşkın sona ermesinin ardından Sabancı, oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadı ancak o da kısa sürdü.

YENİ İSİMLERLE ANILDI

Sabancı’nın adı, kısa sürede yeni isimlerle anılmaya başladı.

Hakan Sabancı, bu kez 'Takip' hamleleriyle gündemde.

İKİ MODELİ TAKİP ETTİ

Sabancı, Instagram üzerinden iki yabancı modeli takibe aldı.

Biri; Estelle Grace, diğeri ise Dearbelli.

Her iki model de Hakan Sabancı'yı takip ederken akıllara; "Yeni bir flört hazırlığı mı?" sorusu geldi.