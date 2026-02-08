Megastar Tarkan, kızı Liya'ya kavuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megastar Tarkan, 10 günlük İstanbul konser maratonunun sonuna geldi.

Konserlerini tamamlayan Tarkan, soluğu eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı Almanya'da aldı.

KIZI İLE KAVUŞTU

Kızı Liya ile havalimanında kucaklaştığı anları paylaşan Tarkan'ın o görüntüleri gündem oldu.

ÖZLEMİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Konserin 4'üncü gününde eşi ve kızına özlemini dile getiren Tarkan, "Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum. Hayatımdaki yerleri o kadar özel ki... Hele kızımı çok özledim, ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz, her gün görüntülü konuşuyoruz." demişti.