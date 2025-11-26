Cemal Can Canseven askere gidiyor! Yerini sosyal medyadan açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenomen bu sefer de askerlik paylaşımlarıyla gündem oldu.

Canseven, askerliğini nerede yapacağını Instagram hesabından paylaşmıştı.

DEVRE ARKADAŞLARIM BENİ BULSUN

Bedelli askerlik yapacak olan Cemal Can Canseven, paylaşımında "Manisa/ Alaşehir. haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın." dedi.

ASKERLİK ZAMANI

Canseven, Instagram'dan yayımladığı yeni mesajına; "Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da" şeklinde esprili bir not düştü.

30 yaşındaki Canseven, 11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor 2020 sezonunda tüm güçlü rakiplerini yenerek şampiyon olmaya başarmıştı.