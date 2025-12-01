Cemal Can Canseven'in Survivor itirafı: "Yarışmada oruç tuttum"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can Canseven, yakın dostu Danla Bilic'in programına konuk oldu.

Burada Survivor dönemine dair de açıklamalar yapan Cemal Can, adada yaşanan bir olayı ilk kez anlattı.

Canseven kimsenin bilmediği olayı anlatırken "Buradan ilk defa açıklıyorum. Bunu bir tek aileme söylemişimdir. Belki onlara da söylemedim." dedi.

"BAYILMAMAYIM DİYE"

Survivor Cemal Can, Kadir Gecesi'nde yarışma döneminde oruç tutmak istediğini söyleyerek "Yapma etme dediler, ben yapacağım deyip oruç tuttum. Biri onu bulamadım hiç kim olduğunu; bir gece yarısı 2 yumurta bırakmıştı. Bayılmayayım diye herhalde." itirafında bulundu.

Ünlü fenomen konuşmasında şunları söyledi:

"ALLAH TARAFINDAN YOLLANMIŞ"

"Kimseye söylemedim bunu. İki tane haşlanmış yumurtayı ben 2 saat boyunca o haşlanmış yumurtayı böyle kemire kemire yiyip ağlamıştım. O kimse ondan Allah razı olsun büyük sevaba girdi. Açlık Oyunları'nda yukarıdan böyle hediye geliyor ya insana. Allah'ım dedim sanki ben öyle Allah tarafından yollanmış iki yumurta falan..."