Tarkan'ı 9 günde 50 bin kişi dinledi: Biletler karaborsaya düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüksek temposu ve bitmeyen enerjisiyle sahne alan Tarkan, her gecede binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı.

Yoğun ilgi gören konser serisini bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi izlerken, biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Megastar'a, salonu dolduran hayranları gece boyunca eşlik etti. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Tarkan, seyircilerle birebir iletişim kurmayı da ihmal etmedi; zaman zaman izleyiciler arasındaki ünlü isimlere selam gönderdi.

Daha önce Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırlayan Tarkan’ın bu seferki konserini ise Demet Akbağ, Seda Sayan, Cem Hakko, Burcu Esmersoy, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Emircan İğrek ve Selin Yağcıoğlu izledi.

SERİ PERŞEMBE AKŞAM SONA ERİYOR

Yoğun talep üzerine konser takvimine iki yeni tarih ekleyen Tarkan, serinin finalini yarın akşam (5 Şubat) yapacak.

Sahne tasarımını Can Besbelli’nin üstlendiği projede; orkestrada elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarlarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyelerde Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz, vokallerde ise Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk yer alıyor.

DUDAK UÇUKLATAN BİLET FİYATLARI

Konser biletleri 1.522 TL ile 12 bin 600 TL arasında satışa sunuldu. Kısa sürede tükenen biletlerin, bazı platformlarda kara borsaya düştüğü öğrenildi.