Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı aşk yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güzel isim Cemre Baysel, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Aytaç Şaşmaz ile 4 yıllık ilişkisine noktayı koyan Baysel, yine tanıdık bir isimle anılmaya başladı.

CEM BÖLÜKBAŞI İDDİASI

Şimdi ise ünlü oyuncunun, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA TAKİBİ GELDİ

İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlaması, bu iddiaları güçlendirdi. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.