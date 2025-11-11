Abone ol: Google News

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı aşk yaşıyor

Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı ile aşk iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi dikkati çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 09:28
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı aşk yaşıyor
  • Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'nın aşk iddiaları gündemde.
  • İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeleri dikkat çekti.
  • Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Güzel isim Cemre Baysel, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 

Aytaç Şaşmaz ile 4 yıllık ilişkisine noktayı koyan Baysel, yine tanıdık bir isimle anılmaya başladı.

CEM BÖLÜKBAŞI İDDİASI

Şimdi ise ünlü oyuncunun, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı öne sürüldü. 

SOSYAL MEDYA TAKİBİ GELDİ

İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlaması, bu iddiaları güçlendirdi. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. 

Magazin Haberleri