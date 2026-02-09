Ömer Danış'tan üzen haber! Yoğun bakımda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

57 yaşındaki Ömer Danış’tan gelen haber, hayranlarını üzdü. Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören şarkıcı Ömer Danış, İstanbul’da özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sevenlerinin son sağlık durumunu merak ettiği Danış'ın Instagram hesabından bir paylaşım daha geldi.

SON DURUM BİLGİSİ

Hastanede tedavisi devam eden şarkıcıyla ilgili yayınlanan son mesajda şunlar yazıldı:

''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun.''

Danış'a takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.