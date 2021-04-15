Cemre Kemer: Bu süreçte bir şey yapmak akıl işi değil

Cemre Kemer: Bu süreçte bir şey yapmak akıl işi değil

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü şarkıcı Cemre Kemer, yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Altı aylık hamile Cemre Kemer, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Şarkıcı, hamile olduğu için yürüyüşe çıkmak dışında hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

"GEBELER İLAÇ BİLE KULLANAMIYOR"

Pandemi döneminde kendine çok dikkat ettiğini söyleyen Kemer, konuyla ilgili; "Gebeler ilaç bile kullanamadığı için dışarı çıkıp, ufak bir yürüyüş yapmamın ardından eve gidiyorum. Hiçbir arkadaşımla görüşemiyorum." dedi.

Vakaların artmasından dolayı albüm kararını rafa kaldırdıklarını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bu süreçte bir şey yapmak akıl işi değil. Bir de gebelik olunca ileri bir tarihe aldık." şeklinde konuştu.