Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete'den yeni aşk karesi geldi

Oğlu Ali'nin babası kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, ayrılık sonrası radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şimdilerde yaptığı programla dikkatleri üzerine çeken Düvenci, son pozlarıyla adından söz ettirdi.

AŞK KARELERİ

Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile yeni karelerini kalp emojisiyle paylaştı. Düvenci'nin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Düvenci'nin pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Sevenleri ünlü oyuncuya 'Mutluluklar' diledi.