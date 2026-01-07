Cher'in 40 yaş küçük sevgilisi var: Evrenden istedim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

79 yaşındaki Cher ile 39 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards, üç yıldır beraber. Cher, Dax Shepard'ın sunduğu Armchair Expert adlı podcast yayınına konuk oldu ve orada şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

"EVRENE ENERJİ YOLLADIM"

Eski evliliklerinden dünyaya gelen iki çocuğundan daha genç sevgilisi olan Cher'in açıklamaları gündem oldu. Çok mutlu olduğunu dile getiren dünyaca ünlü isim, ilişkisiyle ilgili, "Evrene enerji gönderdim, bana 40 yaş genç sevgili gönderdi." dedi.

Zaten Cher ile Alexander Edwards'ın ilişkisinin ilk döneminde, iki evladı da bu duruma tepki göstermişti.

Sonny Bono'dan dünyaya gelen oğlu Chaz 56 yaşında. Gregg Allman ile evliliğinden doğan oğlu Elijah Blue ise 49 yaşında.