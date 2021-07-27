Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'a cevap verdi

Serdar Ortaç, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Şile’de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçuya 2019 yılında ayrıldığı eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan’la ilgili sorular yöneltildi.

"ŞEYTAN GÖRSÜN"

Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt verdi: “Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim.”

"NAFAKA ÖDE ÖDE BİTMİYOR"

Chloe Loughnan’a bugüne dek 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, tepkili konuştu: “Buna rağmen dava açtı, evime haciz getirdi. Neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar. İşin enteresanı, avukatını onunla ben tanıştırdım. Tanıştırdığım avukat şimdi benimle uğraşıyor. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Kadına borcu bitmiyor. 50 yıl sonra evlilik müessesesi kalkar, öyle hissediyorum.”

"SESSİZ VE SAYGILI KALDIM"

Serdar Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan’a sosyal medyada tepki geldi. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap verdi; “ Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım. Ama unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür.”







