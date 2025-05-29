Chucky karakterine hayat veriyordu! Ünlü oyuncu Ed Gale hayatını kaybetti

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Dünyaca popüler olan korku filmlerinden Chucky'ye hayat veren Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun Los Angeles’taki bir bakımevinde yaşamının sona erdiği öğrenildi.

Ed Gale'in yeğeni Kayse Gale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"ARKASINA BAKMADI"

"Ed Gale son kez sahne aldı ve şimdi öteki dünyada başrolde. 20 yaşında sadece 41 dolar ve bir hayalle otostopla California’ya geldi, bir daha da arkasına bakmadı"

Dünyaca ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.