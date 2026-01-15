Hafsanur Sancaktutan'ın çocuk planı: Anne olunca oyunculuğu bırakmam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile birlikte olan Hafsanur Sancaktutan, evlilik ve annelik sonrası kariyerine dair soruya açık yüreklilikle yanıt verdi.

"GURUR DUYARIM"

Şu sıralar ‘Kıskanmak’ dizisinde Özgü Namal ile rol alan Hafsanur Sancaktutan; “Evlenip çocuk sahibi olsanız, zamanında Özgü Namal’ın yaptığı gibi oyunculuğu bırakır mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Özgü Namal’ı çok severim, muhteşem bir kadın. Ama ben mesleğimi bırakmam. Oyunculuğu özlerim. Çocuğum setlere benimle birlikte gelip gider. Bunu yapan arkadaşlarım da var. Gurur duyarım.”