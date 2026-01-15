Şarkıcı Ece Seçkin Finlandiya'ya gitti

Kış mevsimini çok seven ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kar hasretini dindirmek için çözümü yurt dışında buldu.

YENİ ROTA OLUŞTURULDU

Soğuk havayı ve karla kaplı manzaraları seven Seçkin, eşiyle birlikte valizini hazırlayarak Finlandiya’ya gitme kararı aldı.

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin, kış sevgisini şu sözlerle anlattı: “Bu kar performansı benim gibi tam bir kış tutkununa asla yetmez. O yüzden ‘ikincisi en iyisi’ dedim ve bu kez ben seni kaçırıyorum. Valiz hazır, sabah havalimanında buluşuyoruz!”