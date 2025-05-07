Cinsiyeti açıkladılar! Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un erkek çocukları olacak

Haber Merkezi

Ekranların başarılı oyuncularından Tolga Sarıtaş ve beş aylık hamile olan modacı eşi Zeynep Mayruk, bir etkinlikte görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda evlenen ünlü çift, bebek beklediklerini duyurmuşlardı. anne- baba olmak için günsayan ikili, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

ERKEK BEBEK

Ünlü oyuncu, “İlk başta yoğun duygular yaşadık. Artık beşinci aydayız, sabırsızlık başlıyor. Erkek bebeğimiz olacak. İsim düşünüldü ama şu an erken” diye konuştu.