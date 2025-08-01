Çocuklarıyla yeni yaşını kutladı! Şarkıcı Sibel Can 55 oldu

Şu aralar babaanne olma hazırlığı içinde olan Türk müziğinin ünlü ismi Sibel Can, 55 yaşına girdi.

Ünlü şarkıcı, bu özel gününü ailesiyle birlikte kutladı. Can, bu özel gününde çocukları ve gelini tarafından yalnız bırakılmadı.

Sibel Can’ın 1988 yılında evlendiği Hakan Ural ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin doğum günün kutladı.

"AŞK"

Doğum günü kutlamasının fotoğraflarını kızı Melisa Ural, annesinin ‘Doğum Günün’ şarkısını ekleyerek ‘Aşk’ notuyla yayınladı.

Aile arasında gerçekleşen kutlamada sadelik ön planda tutuldu. Emir Aksüt, Engincan Ural ve gelini Merve Ural da eşlik etti.