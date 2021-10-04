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    Coşkun Sabah, Ahmet Selçuk İlkan'a cevap verdi

    Ahmet Selçuk İlkan ve Coşkun Sabah birbirlerine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:10
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    Coşkun Sabah, Ahmet Selçuk İlkan'a cevap verdi

    Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'ın; Anılar, Aşk Kitabı, Bir Pazar Günü, Hatıram Olsun, Ne Seninle Ne Sensiz, Tahta Masa, Hayatımın Kadınısın, Düştün Gözümden Artık, Bir Gülü Sevdim gibi en bilinen şarkılarının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'la arası açıldı.

    "SAHNEYE ÇIKAMAZ"

    Ahmet Selçuk İlkan, hafta sonu verdiği bir röportajda Coşkun Sabah hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ağır konuşan İlkan, Coşkun Sabah'ın kariyerinin elinde olduğunu söylemişti. İlkan, “20 yıldır onu uyarmama rağmen sahnede adımı anmadı. Şarkılarımda cayma hakkımı kullansam sahneye çıkıp söyleyecek başka şarkısı yok.” demişti.

    İlkan'ın açıklamasına Coşkun Sabah'tan yanıt gecikmedi. Sabah, sosyal medyadan şunları söyledi:

    "KINIYORUM"

    “Çok ayıp, şiddetle kınıyorum. Tamamen haber olması için bana atılan bir iftira. Ne zaman besteci oldunuz siz de ‘şarkım’ diyorsunuz? ‘Şarkım’ sadece besteci diyebilir, siz ancak ‘şiirini yazdığım şarkı’ dersiniz. Çok ayıp ve bunun adı nankörlük. Şiddetle kınıyorum. Yıllardır bana böyle fütursuzca saldırıyor.”

    Coşkun Sabah, Ahmet Selçuk İlkan a cevap verdi #1Coşkun Sabah, Ahmet Selçuk İlkan a cevap verdi #2

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