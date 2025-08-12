Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlilik teklif etti! Yüzük sosyal medyada gündem oldu

Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Dünyaca ünlü futbolcu, dokuz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez’e evlilik teklif etti.

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi. Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

MÜJDEYİ VERDİ

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak müjdeyi verdi.

"EVET İSTİYORUM"

Georgina Rodriguez yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu ekledi.

DİĞER ÇOCUKLARA DA ANNELİK YAPIYOR

2016 yılından bu yana birlikte olan çiftin 7 yaşında Alana ve 2 yaşında Bella adında iki kızları bulunuyor. Rodriguez aynı zamanda 40 yaşındaki yıldız futbolcunun önceki evliliğinden olan 3 çocuğuna üvey annelik yapıyor.