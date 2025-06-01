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DHA

Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.'nin, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç. adliyeye sevk edildi.

"AİLE BAKANI BİZZAT İLGİLENDİKLERİNİ İLETTİ"

Diğer yandan, Danla Biliç konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biliç açıklamasında, "Merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim.İyiyim aileme yaşatılan bu korkuyu hazmetmeye çalışıyoruz.

Dün bizzat Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş arayıp bu konuyla bizzat ilgilendiklerini de iletti.

Hiçbir kadının bu ve benzeri şeyler yaşamaması, yaşayanların da sonsuz korunmasını dilemekten başka elimden birşey gelmiyor. Sizi çok seviyorum iyi ki varsınız " ifadelerini kullandı.