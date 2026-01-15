Ünlüler sessiz kalmadı! Oyuncu Ufuk Özkan için donör çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, önceki akşam hastaneye kaldırıldı.

50 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların acil karaciğer nakli gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, abisinin durumunu şu sözlerle sosyal medya hesabından duyurdu: "Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir.

"MORALİ YÜKSEK"

Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

KAMPANYA BAŞLATILDI

Ufuk Özkan için sosyal medyada da bir donör kampanyası başlatıldı. Kampanyada "Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18-65 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçilsin" denildi.

Kampanya kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken ekranların başarılı oyuncusu Bergüzar Korel, çağrıyı Instagram hesabından paylaşarak desteğini gösterdi.