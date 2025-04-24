Defne Joy Foster'ın oğlu Can ve üvey annesi gündem oldu! Travma sorusuna tepki geldi

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Sihirli Annem dizisindeki unutulmaz Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında hayatını kaybetmişti.

Ünlü oyuncunun o dönem 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü. 15 yaşında olan Can, yıllar sonra üvey annesi ve babasının YouTube kanalına konuk oldu.

"TRAVMA GEÇİRDİN Mİ?"

ABD'deki yaşamını anlatan Can Solmaz, "10. sınıfa gidiyorum. 3 senedir Amerika'da okuyorum, bayağı mutluyum. Sabah okul için 06.30'da kalkıyorum. Dersim 07.50'de başlıyor. 12.00'de yemeğim oluyor, bazen oradan bazen evden yiyorum. Hafta sonu arkadaşlarımla basketbol oynarım." dedi. Videoda, Can’ın çekingen ve mesafeli tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Beyza Dankal'ın Defne Joy'a dair soruları dikkat çekerken konuşmanın sonunda da gülerek yönelttiği "Travma geçirdin mi?" sorusuna birçok kişi gibi Ebru Polat da tepki gösterdi.

EBRU POLAT TEPKİ VERDİ

Polat, görüntülere isyan ederek "Çocuk konuşurken bile çok rahatsız oluyor, gözlerini siliyor, hemen gitmek istiyor. Gülerek travma yaşadın mı falan... Ne gerek vardı buna?" dedi.