Defne Samyeli bikinili kareleriyle yine büyüledi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Şu sıralar kızı Derin Talu'dan kendisine magazinde yer pek bulamayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, bikinili pozuyla konuşulmayı başardı.

Sezon boyunca bikinili pozlarını yayınlayan Samyeli'nin peş peşe yayınladığı kareler beğeni topladı.

"KADIN ARAŞTIRILMALI"

Yazı tatil yaparak geçiren Samyeli'nin pozlarına yorum yağdı. Beğenilerini dile getirmeden fotoğraflardan çıkamayan takipçileri Samyeli'nin karelerine; 'Kim der 53 yaşında', 'Fiziği çok güzel', 'Harika görünüyor', 'Bu kadın araştırılmalı' gibi yorumlar yapıldı.

SIRRI: KURU FIRÇA

Defne Samyeli daha önce yaptığı açıklamalarda gençlik sırrını vermişti:

''Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım."