Demet Akalın'dan Edis'in spor paylaşımına yorum

Popüler şarkıcılardan birisi olan Edis, spor rutininden vazgeçmiyor.

Son zamanlarda sporuna daha fazla özen gösteren Edis, dikkatleri de üzerine çekiyor.

SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI

Fit olmaya özen gösteren 34 yaşındaki şarkıcı, spor yaptığı anlarda çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Akalın ise bu anlara kayıtsız kalamadı...

"ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞ EDİS'İM"

Demet Akalın, Edis'e "Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı" yorumunu yaptı.

Demet Akalın'ın bu paylaşımına Edis ise meslektaşına "Önce ben bir büyüyeyim de" karşılığını verdi.