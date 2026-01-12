Şarkıcı Sefo'dan Demet Akalın ve Blok3 kavgasına yorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü rapçi Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın, en son Demet Akalın ile yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak müzik sektöründeki manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Akalın, dijital platformlardaki listelerin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek vererek Ebo'nun, tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürmüştü.

"BENİ LİSTEDEN İNDİRDİLER"

Şarkıcı Akalın, yaşananları "Ebo yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz' dedi. BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor." sözleriyle anlatmıştı.

"ANNEMDEN BÜYÜK"

Blok3, Akalın'ın açıklamasına "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin." karşılığını vermişti.

Blok3'ün hakkında söylediklerini duyan Akalın, "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen ha... Güldürme beni! Utan." sözleriyle ateş püskürmüştü.

"İKİSİ DE AYNI"

Blok3 ile Demet Akalın arasında yaşanan tartışmanın yankıları sürerken, şarkıcı Sefo'dan yorum geldi. Sefo, konuya temkinli ve politik yaklaşarak, "Demet Abla'yla da konuşuyorum, Blok3 de cevap vermiş. İkisinin de doğru olduğu yerler vardır, yanlış olduğu yerler vardır. Bence bu polemiğe girmemek en iyisi." ifadelerini kullandı.

Sefo'nun bu yorumu, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.