Demet Akalın'ın kızı annesinin sahnesinde! Arkadaşlarıyla dans etti

Demet Akalın’ın kızı Hira Kurt ve arkadaşları, annesinin sahnesinde dans şovu yaptı. Demet Akalın hayranları Hira ve arkadaşlarını büyük bir coşkuyla alkışladı.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 14:33 Güncelleme:
  • Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt, annesinin sahnesinde arkadaşlarıyla dans etti.
  • İzleyiciler, Hira ve arkadaşlarını coşkuyla alkışladı.
  • Hira'nın performansı, dansa olan yeteneğini gösterdi.

''Giderli'' şarkıların kraliçesi, Türk pop müziğinin en başarılı kadın şarkıcılarından biri olan Demet Akalın, yoğun konser maratonuna devam ediyor.

Kendisi 2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine girmiş ardından da ikili kızları 'Hira'yı 4 Şubat 2014 yılında kucaklarına almıştı.

ANNESİ DİNLENİRKEN KIZI DANS ETTİ

Şimdilerde 12 yaşında olan Hira Kurt, dün akşam annesinin sahnesinde yer aldı. Demet Akalın’ın kızı Hira Kurt ve arkadaşları, annesinin sahnesinde dans şov yaptı. Dansa yetenekli kızlar Demet Akalın hayralarından tam not aldı.

