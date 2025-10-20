Demet Akalın'ın kızı annesinin sahnesinde! Arkadaşlarıyla dans etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

''Giderli'' şarkıların kraliçesi, Türk pop müziğinin en başarılı kadın şarkıcılarından biri olan Demet Akalın, yoğun konser maratonuna devam ediyor.

Kendisi 2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine girmiş ardından da ikili kızları 'Hira'yı 4 Şubat 2014 yılında kucaklarına almıştı.

ANNESİ DİNLENİRKEN KIZI DANS ETTİ

Şimdilerde 12 yaşında olan Hira Kurt, dün akşam annesinin sahnesinde yer aldı. Demet Akalın’ın kızı Hira Kurt ve arkadaşları, annesinin sahnesinde dans şov yaptı. Dansa yetenekli kızlar Demet Akalın hayralarından tam not aldı.