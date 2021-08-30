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    Demet Akbağ son paylaşımı ile duygulandırdı: Meğer eşi Zafer Çika..

    Eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar" notunu düştü. Bu paylaşım görenlerin yüreğini burktu.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 06:57
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    Demet Akbağ son paylaşımı ile duygulandırdı: Meğer eşi Zafer Çika..

    Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 2019 yılında Çeşme'ye giderken bir trafik kazası geçirerek, hayatını kaybetti.

    Çika'nın ölüm haberi ile yıkılan Akbağ, eşini gözyaşları arasında toprağa vermişti.

    Oyuncunun o halleri yürekleri burkarken sosyal medyadan ise "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan, tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim." notunu paylaşmıştı.

    Eşini hiç unutmayan Akbağ, bugün yaptığı bir paylaşım ile yeniden herkesi duygulandırdı.

    "BENİM BAYRAMIM.."

    Demet Akbağ, Zafer Çika'nın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Ünlü oyuncu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dünyaya gelen Çika'yla fotoğrafını paylaştı.

    Denize baktıkları bir kareye kalp emojisi ekleyen 61 yaşındaki sanatçı, "Benim çifte bayramım. Sonsuza kadar." yazdı.

    Çika'nın naaşı, 14 Mart 2019 yılında öğle namazını müteakip, İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı Mezarlığı'nda defnedilmişti.

    Demet Akbağ son paylaşımı ile duygulandırdı: Meğer eşi Zafer Çika.. #1

    Demet Akbağ son paylaşımı ile duygulandırdı: Meğer eşi Zafer Çika.. #2

    Demet Akbağ son paylaşımı ile duygulandırdı: Meğer eşi Zafer Çika.. #3

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