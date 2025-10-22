Demet Özdemir'in dans sevdası! Onuralp Sancaktar’la verdiği pozlar dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dans eğitimiyle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Demet Özdemir, sosyal medyanın aktif isimlerinden.

Şu sıralar Eşref Rüya dizisiyle kariyerinde fırtına gibi esen Özdemir, her yaptığyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu, dans kareografı Onuralp Sancaktar ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

"İYİ Kİ"

Özdemir, paylaşımına şu notu düştü:

“İyi ki varsın, her zaman en iyisi için birlikte olmak müthiş.”