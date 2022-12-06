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    Demet Şener'in Şile kaçamağı

    Eski manken Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile Şile'ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 07:53
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    Demet Şener'in Şile kaçamağı

    İki evliliği hüsranla biten ancak şimdilerde Tolga Arman ile doludizgin bir ilişki yaşayan Demet Şener, hafta sonu için bir plan yaptı.

    Aşk pozu da geldi

    İş insanı sevgilisiyle Şile'de romantik bir kaçamak yapan eski manken, şömine başında ve çam ağacı yanında verdiği bu romantik kareyle mutluluğunu bir kez daha ilan etti.

    Demet Şener, geçtiğimiz eylül ayında sevgilisi Tolga Arman'ın doğum gününü, "İyi ki doğdun hayat arkadaşım. İyi ki bulduk birbirimizi. Seni çok seviyorum. Hep çok mutlu olalım... Tüm hayallerimiz gerçek olsun" sözleriyle kutlamıştı.

    Demet Şener in Şile kaçamağı #1

    Demet Şener in Şile kaçamağı #2


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