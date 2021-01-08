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    Deniz Akkaya: Mekanın sahibi geri geldi

    Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Akkaya'nın "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştığı görüntüler takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 23:34
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 23:37
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    Deniz Akkaya: Mekanın sahibi geri geldi

    Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medyadaki yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Sosyal medyada yaptığı açıklamalarıyla sıkça adından bahsettiren ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, verdiği olay pozlarla gündem oldu.

    "MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

    Akkaya'nın cesur pozları, sosyal medyayı salladı. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı instagramdan paylaştığı pozlarına, "Mekanın sahibi geri geldi" notunu düştü.

    Deniz Akkaya: Mekanın sahibi geri geldi #1

    Deniz Akkaya: Mekanın sahibi geri geldi #2

    Deniz Akkaya: Mekanın sahibi geri geldi #3

    Deniz Akkaya: Mekanın sahibi geri geldi #4

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