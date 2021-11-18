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    Deniz Akkaya: Seren Serengil her şeyi Gülben Ergen'e bağlıyor

    Eski manken Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldığıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 15:08
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    Deniz Akkaya: Seren Serengil her şeyi Gülben Ergen'e bağlıyor

    Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte yorumculuk yapan Deniz Akkaya, programdan ayrıldı.

    Deniz Akkaya, televizyon programından neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

    "KİMSENİN KAZANCINDA GÖZÜM YOK"

    Para ve reklam konusunda anlaşamadıklarını söyleyen Deniz Akkaya, "Eğer paralı bir reklam alınıyorsa orada oturan yorumculardan biri olarak benimde haberim olması gerekiyordu. Birinci hafta Seren Serengil başka bir güzellik merkezi olan bir hanımı çıkardı. Her hafta bu tekrar edince, kimse kusura bakmasın da benim anlaşmam gereği bu sponsor girdisinden ekonomik beklentim var. Anlaşamam da bu yöndeydi. Yoksa ben deli miyim adaletli olunsa neden bırakayım? Benim kimsenin kazancında gözüm yok ama hep bana olursa bir yere gelince insanı da rahatsız eder.

    "GÜLBEN'E BAĞLIYOR"

    Söylemezsen Olmaz'dan kovulmadım. Ben ayrıldım. Kimseyle bir sorunum yok. Ama haksızlık var. Bir de her şeyin Gülben Ergen’e bağlanmasından da sıkıldım." dedi.

    Deniz Akkaya: Seren Serengil her şeyi Gülben Ergen e bağlıyor #1

    Deniz Akkaya: Seren Serengil her şeyi Gülben Ergen e bağlıyor #2

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