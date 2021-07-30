Deren Talu, pembe bikinisiyle poz verdi

Defne Samyeli'nin 24 yaşındaki kızı Deren Talu tatil pozlarına bir yenisini ekledi.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir süredir Çeşme'de tatil yapıyordu.

BEĞENİ YAĞDI

Sık sık takipçilerine tatilden pozlarını paylaşan Talu, bir yenisini daha ekledi. Talu, pembe bikinisiyle boy gösterdi. Deren Talu'nun paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Pembe bikinisiyle boy gösteren oyuncu, bir saat içerisinde beğeni rekoru kırdı.