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    Deren Talu, pembe bikinisiyle poz verdi

    Defne Samyeli'nin 24 yaşındaki kızı Deren Talu tatil pozlarına bir yenisini ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 06:14
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    Deren Talu, pembe bikinisiyle poz verdi

    Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir süredir Çeşme'de tatil yapıyordu.

    BEĞENİ YAĞDI

    Sık sık takipçilerine tatilden pozlarını paylaşan Talu, bir yenisini daha ekledi. Talu, pembe bikinisiyle boy gösterdi. Deren Talu'nun paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

    Pembe bikinisiyle boy gösteren oyuncu, bir saat içerisinde beğeni rekoru kırdı.

    Deren Talu, pembe bikinisiyle poz verdi #1Deren Talu, pembe bikinisiyle poz verdi #2Deren Talu, pembe bikinisiyle poz verdi #3

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