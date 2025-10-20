Dilan Çıtak gözünü paylaştı: "Karmam, karmanız olması dileğiyle"

- Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlar nedeniyle magazin gündeminden düşmüyor.
- Bodrum'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp karakolluk olan Çıtak, dikkat çekici sosyal medya paylaşımları yapıyor.
- Son paylaşımında, gözüne kan oturduğu bir video ile karmik bir mesaj yayımladı.
Babası ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymadığı polisin üzerine araç sürerek karakolluk olmuştu.
Yaşadığı olayla gündeme gelen Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
"HERKESİ EVRENE UĞURLUYORUM"
Çıtak son paylaşımında, gözüne kan oturduğu videoyu paylaşarak "Gözümde stresten bunun çıkmasına sebep olan herkesi evrene uğurluyorum. Karmam, karmanız olması dileğiyle." notunu yazdı.