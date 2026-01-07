Umut Akyürek kızının son durumu hakkında bilgi verdi: Gençler tehlike altında

Türk müziğinin güçlü sesi Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda kızının yasaklı madde kullanmaya başladığını açıklamıştı. Ünlü isim, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

"HER ŞEYE İYİ GİDİYOR"

Umut Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte bir davete katıldı. Uzun süredir uyuşturucuyla mücadele eden kızı Melek hakkında konuşan sanatçı, "Tedavi süreci tamamlandı, şükür her şey iyi gidiyor" dedi ve ekledi: "Mesele sadece benim kızım değil, tüm gençler tehlike altında!"

Akyürek, geçen günlerde katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen "Hayatında zorunda kaldığın en yıkıcı an neydi?" sorusuna da sarsıcı bir yanıt verdi. Akyürek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çocuğumu hastaneye yatırmak… O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam. O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hala bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, mayat… 'Öleyim' dedim ama ölemiyorsun da, çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm."