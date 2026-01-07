Kristen Stewart'ın sokak tarzı! Altına yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alacakaranlık Serisinin "Bella"sı Kristen Stewart, New York City sokaklarında sergilediği iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSPARAN

35 yaşındaki oyuncu, transparan eteğiyle siyah iç çamaşırının net şekilde görünmesine aldırış etmeden objektiflere yansıdı.

Twilight yıldızı, kombini sade tutarak beyaz bir crop top tercih ederken kalın tabanlı siyah bilek botlarıyla görünümünü tamamladı. Saçlarını topuz yapan Stewart’a yorum yağdı.

EVLİLİK ETKİSİ

Stewart yaklaşık 8 ay önce Dylan Meyer ile evlenmişti. Stewart, 9 Aralık’ta Esquire dergisine verdiği röportajda “Bir aileye sahip olmak çok güzel. Sürüklenen bir birey olmamak harika. Hayatınıza giren insanları bilinçli seçmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz." demişti.

Ünlü oyuncu, ayrıca “Yanınızda size hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu hatırlatan birinin olması insanı güçlendiriyor.” sözleriyle evliliğinin hayatındaki etkisini anlattı.