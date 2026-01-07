Dilan Çıtak'ın Survivor performansı konuşuluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor 2026 ünlüler takımında yer alan Dilan Çıtak, adından söz ettirdi.

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla ve polisin üzerine araba sürmesiyle gündeme gelen Dilan Çıtak, yarışmadaki performansıyla gündem oldu.

DÜŞMESİYLE DALGA GEÇTİLER

Agrasif halleriyle dikkat çeken Çıtak, geçtiğimiz günlerde yarışmadaki Onur Alp'e "Kız gibi yarıştı. Saçı uzun ya ondan. Bir erkek için kız gibi oynamak utanılacak bir şey." diyerek büyük tepki çekti.

Ünlü şarkıcı, şimdi de yarışmadaki performansıyla fena dile düştü. Yarışma sırasında koşmakta zorlanan ve sık sık düşen Çıtak'ın o halleri, sosyal medya uygulaması X'te paylaşıldı. Çıtak için; "Dümdüz yolda yürümeyi bilmiyorlar", "Nerde o parkurların tozunu dumana katanlar", "Bu ne ya kadın koşamıyor", "Düşme rekoru kırdı" yorumları yağdı.