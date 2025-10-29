Dilan Çıtak'ın yeni rotası Survivor oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ilıcalı, yarışmaya katılacak ünlü isimleri duyurmaya başladı.

En son şarkıcı Bayhan'ı duyuran Acun Ilıcalı, bugün ise yeni ve dikkat çeken bir ismi daha duyurdu.

DİLAN ÇITAK SURVİVOR'DA

Survivor yarışması 2026 sezonu için hazırlık devam ediyor.

Bu sezon da Ünlüler & All Star formatında yayınlanacak olan Survivor'da, ünlüler tek tek açıklanıyor.

Dilan Çıtak da Ünlüler takımında yer alacak isimlerden biri.

ACUN DUYURDU

Ilıcalı, "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." dedi.