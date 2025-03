Dilan Polat'ın boşanma açıklamasına Engin Polat'tan yanıt

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat, sosyal medya hesabından skandal bir video paylaştı..

Videoya gelen tepkiler sonrası 'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çifti serbest bırakıldı.

Bu süreçte, sosyal medya hesabını kapalı tutan Dilan Polat'tan beklenmedik bir hamle geldi.

BOŞANMA KARARI ALDI

Hesabını yeniden kullanıma açan Dilan Polat, eşi Engin Polat'tan ayrılacağını söyledi..

ENGİN POLAT: BİZ BİR AİLEYİZ

Polat'ın açıklamalarına kısa sürede Engin Polat'tan yanıt geldi.

Eşinin yaşananlardan çok etkilendiğini belirten Engin Polat, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ BİR ARADA ZARAR ZİYANIZ, OLMUYOR DEMEK Kİ.."

İşte Dilan Polat'ın o açıklamaları;

Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum sadece uzaklaşmak istiyorum.



Her şey için sonsuz teşekkürler, buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var. Çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız yaşama sevincimi heveslerimi her şeyimi...