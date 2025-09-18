Dilan Polat ve Feyza Altun'un samimi anları

Teknolojinin hayatımıza soktuğu bir kavram da fenomenler...

Çok takipçili sosyal medya kullanıcıları, ellerindeki kitle sayesinde kısa sürede reklam gelirleri ile ekonomik anlamda büyüdü.

Bazı isimler ise lüks yaşamlarıyla dikkati çekti.

DİLAN-ENGİN POLAT ÇİFTİ

Onların başında da Dilan ve Engin Polat çifti geliyor.

Şatafatlı hayatları ile dikkat çeken ve güzellik merkezi zinciri kuran çift hakkında, kara para aklama ve naylon fatura suçlamalarından soruşturma başlatıldı.

Aylarca tutuklu kalan Polat çifti hakkında dava süreçleri devam ederken konu hakkında en çok paylaşım yapan ve 'Bu işin peşini bırakmayacağım' diyerek Polat çiftini hedef alan isim, avukat Feyza Altun oldu.

Ensonhaber'in konu hakkındaki yayınlarına da katılarak söz konusu fenomenlerin kazançlarının şaibeli olduğunu dile getiren Altun ve hedefindeki Dilan Polat yine gündemde...

Polat'ın tahliyesinden kısa süre sonra bir araya gelen ikilinin buluşması tepki çekmiş, Altun dava süreçleriyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayarak konuyu kapatmıştı.

SARMAŞ DOLAŞ İKİNCİ BULUŞMA

İkili yeniden bir araya geldi.

Bu buluşmadan yapılan paylaşımlar ise ikili arasındaki samimiyetle dikkat çekti.

Müzikli bir ortamda birbirlerine sarılan, yanaklarını sıkan ikili, karşılıklı iltifatlar yağdırdı.

O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

POLATLAR DAVASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.