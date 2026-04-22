Direk dansı derslerine devam! Seray Kaya yeni video paylaştı

Ünlü oyuncu Seray Kaya, yeni sinema projesi için yaptığı hazırlıklarla sık sık gündeme geliyor. Seray Kaya, başrolünde yer aldığı Sultana filmi için pole dansı (direk dansı) eğitimi aldı.

DİREK DANSI DERSLERİ

Yeni projesi için özenli bir şekilde hazırlanan Seray Kaya’nın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler, kısa sürede gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, Sultana adlı gece kulübünde dansçılarından Tülay’a hayat verdiği film öncesi aldığı derslerden paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, yorgunluktan yürüyemeyecek hale geldiğini de anlattı.