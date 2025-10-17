Diyarbakır'da desibel rekoru! 'Ferhat Göçer moruğunu dinleyen yok' yorumuna cevap verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Nevruz Park'ta sahne alan Şanlıurfalı ünlü sanatçı Ferhat Göçer'e yoğun ilgi vardı. Coşkulu bir kalabalığa konser veren ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından paylaşmadan geçemedi.

Sanatçı Ferhat Göçer, konser sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla coşkusunu dile getirdi. Göçer, paylaşımında ulaşılan ses seviyesine dikkat çekerek şunları yazdı: "Diyarbakır… 70 bin kişi… 113 desibel… Yıktı geçti…"

MORUK DEMİŞLERDİ

Daha önce aldığı yorumla çılgına dönen Göçer, yayınladığı paylaşıma şu notu da düştü: "Ricam etsem, Ferhat Göçer moruğunu dinleyen mi kaldı diyen dostlara bunu yollar mısınız…"

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde, sanatçının parçalarına eşlik eden Diyarbakırlılar unutulmaz dakikalar yaşadı.