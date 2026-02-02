Doğum günü kareleri eleştirilmişti! Haldun Dormen'in oğlundan açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Haldun Dormen, 97 yaşında enfeksiyon nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 21 Ocak 2026'da hayatını kaybetmişti.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI ELEŞTİRİLDİ

Dormen'in torunu Alya, 21'inci yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. Doğum gününe ait kareler, Haldun Dormen'in gelini Ayşe Arman tarafından Instagram hesabından paylaşıldı.

Sosyal medyada takipçileri, 'Acınız çabuk geçti' imasında bulunarak kutlama için henüz erken olduğunu savunup Dormen Ailesi'ni eleştirdi.

"BABAM DA BÖYLE BİR ŞEYİ ARZU ETMEZDİ"

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dormen, aile olarak yaşadıkları kaybın acısının hala çok taze olduğunu dile getirerek, "Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten böyle bir şeyi asla arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirseniz sevinirim." ifadelerini kullandı.